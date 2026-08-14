FRRSJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS

Adresa pobočky

AMMAN STREET

Kód pobočky

FRRSJOA1XXX

Název banky

AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS

Město

IRBID

FRRSJOA1XXX

Banka AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS.

Pobočky AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS

FRRSJOA1XXX

AMMAN STREET, IRBID, 11190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.