FRIPVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.

Adresa pobočky

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA OF

Kód pobočky

FRIPVEC1XXX

Název banky

FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

FRIPVEC1XXX

Banka FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A..

Pobočky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.

FRIPVEC1XXX

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA OF, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1062

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.