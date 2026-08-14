FRIPVEC1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.
Detaily kódu Swift
FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.
AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA OF
FRIPVEC1XXX
FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A..
Pobočky FITCH VENEZUELA, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.