FRIPRUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)
Detaily kódu Swift
FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)
GASHEKA STREET 6
FRIPRUM1XXX
FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)
MOSCOW
Banka FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)
Najděte kódy Swift různých poboček banky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH).
Pobočky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.