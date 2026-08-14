FRIPRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)

Adresa pobočky

GASHEKA STREET 6

Kód pobočky

FRIPRUM1XXX

Název banky

FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)

Město

MOSCOW

FRIPRUM1XXX

Banka FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)

Najděte kódy Swift různých poboček banky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH).

Pobočky FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH)

FRIPRUM1XXX

GASHEKA STREET 6, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.