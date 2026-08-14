FRFLRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK'

Adresa pobočky

FIRST KRASNOGVARDEISKY PASSAGE 15

Kód pobočky

FRFLRUMMXXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK'

Město

MOSCOW

FRFLRUMMXXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK'.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK'

FRFLRUMMXXX

FIRST KRASNOGVARDEISKY PASSAGE 15, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.