FOUURU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK

Adresa pobočky

GORKY STREET 117 M - NIZHNIY

Kód pobočky

FOUURU21XXX

Název banky

JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK

Město

NIZHNIY NOVGOROD

FOUURU21XXX

Banka JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK.

Pobočky JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK

FOUURU21XXX

GORKY STREET 117 M - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.