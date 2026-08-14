FORHRU33XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSCB FORSHTADT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSCB FORSHTADT

Adresa pobočky

UL.CHKALOVA 35/1

Kód pobočky

FORHRU33XXX

Název banky

JSCB FORSHTADT

Město

ORENBURG

FORHRU33XXX

Banka JSCB FORSHTADT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSCB FORSHTADT

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSCB FORSHTADT.

Pobočky JSCB FORSHTADT

FORHRU33XXX

UL.CHKALOVA 35/1, ORENBURG, 460001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.