FIVAVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FINANCORP VALORES, C.A

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FINANCORP VALORES, C.A

Adresa pobočky

AV. MOHEDANO CENTRO GERENCIAL

Kód pobočky

FIVAVEC1XXX

Název banky

FINANCORP VALORES, C.A

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

FIVAVEC1XXX

Banka FINANCORP VALORES, C.A není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FINANCORP VALORES, C.A

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Pobočky FINANCORP VALORES, C.A

FIVAVEC1XXX

AV. MOHEDANO CENTRO GERENCIAL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.