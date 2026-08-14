FIRNSZMXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED

Adresa pobočky

THE OFFICE COMPLEX CORNER MR103

Kód pobočky

FIRNSZMXXXX

Název banky

FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED

Město

MBABANE

FIRNSZMXXXX

Banka FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED.

Pobočky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED

FIRNSZMXXXX

THE OFFICE COMPLEX CORNER MR103, MBABANE, H101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.