FIRNSZMXXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED
Detaily kódu Swift
FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED
THE OFFICE COMPLEX CORNER MR103
FIRNSZMXXXX
FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED
MBABANE
Banka FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED.
Pobočky FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.