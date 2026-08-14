FIOHJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS

Adresa pobočky

SWIFIEH ST

Kód pobočky

FIOHJOA1XXX

Název banky

THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS

Město

AMMAN

FIOHJOA1XXX

Banka THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS.

Pobočky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS

FIOHJOA1XXX

SWIFIEH ST, AMMAN, 11118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.