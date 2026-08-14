FIOHJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS
Detaily kódu Swift
THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS
SWIFIEH ST
FIOHJOA1XXX
THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS
AMMAN
Banka THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS
Najděte kódy Swift různých poboček banky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS.
Pobočky THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.