FIHDRU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION'

Adresa pobočky

STANCHIONNAY 28 DOMINION 2A, FLOOR

Kód pobočky

FIHDRU51XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION'

Město

NOVOSIBIRSK

FIHDRU51XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION'

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION'.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION'

FIHDRU51XXX

STANCHIONNAY 28 DOMINION 2A, FLOOR, NOVOSIBIRSK, 630112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.