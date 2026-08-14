FIEVRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FINNET-SERVICE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FINNET-SERVICE

Adresa pobočky

SEREBRYANICHESKIY PER 2/5/1

Kód pobočky

FIEVRUM1XXX

Název banky

FINNET-SERVICE

Město

MOSCOW

FIEVRUM1XXX

Banka FINNET-SERVICE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FINNET-SERVICE

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Pobočky FINNET-SERVICE

FIEVRUM1XXX

SEREBRYANICHESKIY PER 2/5/1, MOSCOW, 109028

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.