FIDKRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST DORTRANSBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST DORTRANSBANK

Adresa pobočky

OKTYABRSKIY PR. 24

Kód pobočky

FIDKRU21XXX

Název banky

FIRST DORTRANSBANK

Město

KIROV

FIDKRU21XXX

Banka FIRST DORTRANSBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST DORTRANSBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST DORTRANSBANK.

Pobočky FIRST DORTRANSBANK

FIDKRU21XXX

OKTYABRSKIY PR. 24, KIROV, 610006

FJTCRU22XXX

KOMSOMOLSKAYA STR 12A, KIROV, 610001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.