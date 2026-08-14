FEINTWTP001

Detaily kódu BIC/Swift banky FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK

Adresa pobočky

207 SEC.2 DUN HUA S. RD

Kód pobočky

FEINTWTP001

Název banky

FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK

Město

TAIPEI

FEINTWTP001

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK.

Pobočky FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK

FEINTWTP001

207 SEC.2 DUN HUA S. RD, TAIPEI, 106

FEINTWTP002

1 HSIANG YANG ROAD, TAIPEI, 100

FEINTWTP003

200-3 KEELUNG ROAD, TAIPEI, 110

FEINTWTP004

78 NAN HUA, TAIPEI, 106

FEINTWTP005

367 KUNG YI ROAD, TAICHUNG, 408

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.