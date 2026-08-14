FDMFMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB)

Adresa pobočky

FLOOR 10, TIMES CITY OFFICE TOWER

Kód pobočky

FDMFMMMYXXX

Název banky

FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB)

Město

YANGON

FDMFMMMYXXX

Banka FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB)

Najděte kódy Swift různých poboček banky FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB).

Pobočky FARMERS DEVELOPMENT BANK- MANDALAY (FDB)

FDMFMMMYXXX

FLOOR 10, TIMES CITY OFFICE TOWER, YANGON, 11041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.