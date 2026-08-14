FARCSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FARMERS COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FARMERS COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

THE INT. OF QASR ST. AND BALADIA ST

Kód pobočky

FARCSDKHXXX

Název banky

FARMERS COMMERCIAL BANK

Město

KHARTOUM

FARCSDKHXXX

Banka FARMERS COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FARMERS COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky FARMERS COMMERCIAL BANK.

Pobočky FARMERS COMMERCIAL BANK

FARCSDKHXXX

THE INT. OF QASR ST. AND BALADIA ST, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.