EXVORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AO AKB EXPRESS-VOLGA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AO AKB EXPRESS-VOLGA

Adresa pobočky

MICHURINA 166/168

Kód pobočky

EXVORU21XXX

Název banky

AO AKB EXPRESS-VOLGA

Město

SARATOV

EXVORU21XXX

Banka AO AKB EXPRESS-VOLGA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AO AKB EXPRESS-VOLGA

Najděte kódy Swift různých poboček banky AO AKB EXPRESS-VOLGA.

Pobočky AO AKB EXPRESS-VOLGA

EXVORU21XXX

MICHURINA 166/168, SARATOV, 410600

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.