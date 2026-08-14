EXPDSDKHXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.
Detaily kódu Swift
EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.
GAMHURIA STREET
EXPDSDKHXXX
EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.
KHARTOUM
Banka EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.
Najděte kódy Swift různých poboček banky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD..
Pobočky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.