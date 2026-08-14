EXPDSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.

Adresa pobočky

GAMHURIA STREET

Kód pobočky

EXPDSDKHXXX

Název banky

EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.

Město

KHARTOUM

EXPDSDKHXXX

Banka EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD..

Pobočky EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD.

EXPDSDKHXXX

GAMHURIA STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.