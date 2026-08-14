EXIRRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EXIMBANK OF RUSSIA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EXIMBANK OF RUSSIA

Adresa pobočky

KRASNOPRESNENSKAYA EMBANKMENT 12

Kód pobočky

EXIRRUMMXXX

Název banky

EXIMBANK OF RUSSIA

Město

MOSCOW

EXIRRUMMXXX

Banka EXIMBANK OF RUSSIA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EXIMBANK OF RUSSIA

Najděte kódy Swift různých poboček banky EXIMBANK OF RUSSIA.

Pobočky EXIMBANK OF RUSSIA

EXIRRUMMXXX

KRASNOPRESNENSKAYA EMBANKMENT 12, MOSCOW, 123610

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.