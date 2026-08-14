EVRFRUMMNNG
Detaily kódu BIC/Swift banky EVROFINANCE MOSNARBANK
Detaily kódu Swift
EVROFINANCE MOSNARBANK
VARVARSKAYA UL 7 - NIZHNY
EVRFRUMMNNG
EVROFINANCE MOSNARBANK
NIZHNY NOVGOROD
Banka EVROFINANCE MOSNARBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky EVROFINANCE MOSNARBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky EVROFINANCE MOSNARBANK.
Pobočky EVROFINANCE MOSNARBANK
EVRFRUMMKRS
LENINA/ROBESPIERA UL 151/26, KRASNOYARSK, 660021
EVRFRUMMNNG
VARVARSKAYA UL 7 - NIZHNY, NIZHNY NOVGOROD, 603006
EVRFRUMMRND
VOROSHILOVSKY PROSPEKT 12, ROSTOV-ON-DON, 344006
EVRFRUMMSMR
MICHURINA 126, SAMARA, 443086
EVRFRUMMSPB
ZVENIGORODSKAYA UL 20,LITER A, ST. PETERSBURG, 191119
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.