ERMARU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK'

Adresa pobočky

MIRA STR 68 - NIZHNEVARTOVSK

Kód pobočky

ERMARU51XXX

Název banky

JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK'

Město

NIZHNEVARTOVSK

ERMARU51XXX

Banka JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK'.

Pobočky JOINT-STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK'

ERMARU51XXX

MIRA STR 68 - NIZHNEVARTOVSK, NIZHNEVARTOVSK, 628624

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.