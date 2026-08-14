ENGORU2KSOV

Detaily kódu BIC/Swift banky ENERGOTRANSBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ENERGOTRANSBANK

Adresa pobočky

GONCHAROVA STR. 9

Kód pobočky

ENGORU2KSOV

Název banky

ENERGOTRANSBANK

Město

SOVETSK

ENGORU2KSOV

Banka ENERGOTRANSBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ENERGOTRANSBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ENERGOTRANSBANK.

Pobočky ENERGOTRANSBANK

ENGORU2KMOS

SOLYANKA STR. 3, MOSCOW, 109028

ENGORU2KSOV

GONCHAROVA STR. 9, SOVETSK, 238750

ENGORU2KXXX

KLINICHESKAYA STREET 83A, KALININGRAD, 236016

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.