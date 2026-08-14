EMIRYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE

Adresa pobočky

BESIDES OF ALHADDAD EXCHANGE

Kód pobočky

EMIRYESAXXX

Název banky

ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE

Město

ADEN

EMIRYESAXXX

Banka ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE.

Pobočky ETIHAD BANK FOR MICROFINANCE

EMIRYESAXXX

BESIDES OF ALHADDAD EXCHANGE, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.