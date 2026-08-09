EIHBIRT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG

Adresa pobočky

PAYAM BLVD, CORNER OF AHANGARAN 2+8

Kód pobočky

EIHBIRT1XXX

Název banky

EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG

Město

TEHRAN

EIHBIRT1XXX

Banka EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG

Najděte kódy Swift různých poboček banky EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG.

Pobočky EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG

EIHBIRT1KSH

SANAEE AVENUE, KISH ISLAND, 7941773427

EIHBIRT1TEH

PAYAM BLVD, CORNER OF AHANGARA 2, 8, TEHRAN, 1981876165

EIHBIRT1XXX

PAYAM BLVD, CORNER OF AHANGARAN 2+8, TEHRAN, 1981876165

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.