EFSRZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Adresa pobočky

26 CORK ROAD BELGRAVIA HARARE

Kód pobočky

EFSRZWH1XXX

Název banky

EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Město

HARARE

EFSRZWH1XXX

Banka EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED.

Pobočky EFE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

EFSRZWH1XXX

26 CORK ROAD BELGRAVIA HARARE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.