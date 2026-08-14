EDNPZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED

Adresa pobočky

TENDESEKA OFFICE PARK, BLOCK 2

Kód pobočky

EDNPZWH1XXX

Název banky

EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED

Město

HARARE

EDNPZWH1XXX

Banka EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED.

Pobočky EDWARDS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED

EDNPZWH1XXX

TENDESEKA OFFICE PARK, BLOCK 2, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.