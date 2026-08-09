EDBIIRT1RSH

Detaily kódu BIC/Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

Adresa pobočky

Kód pobočky

EDBIIRT1RSH

Název banky

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

Město

RASHT

EDBIIRT1RSH

Banka EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN.

Pobočky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

EDBIIRT1ARD

ARDABIL

EDBIIRT1ARG

TOSE'E TOWER, ARGENTINA SQ, CORNER, TEHRAN, 1513835711

EDBIIRT1ARK

IMAM KHOMEINI, ARAK, 3813745638

EDBIIRT1AST

ASTARA

EDBIIRT1AWZ

AHWAZ

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.