EDBIIRT1ARK
Detaily kódu BIC/Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
Detaily kódu Swift
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
IMAM KHOMEINI
EDBIIRT1ARK
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
ARAK
Banka EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
Najděte kódy Swift různých poboček banky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN.
Pobočky EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
EDBIIRT1ARD
ARDABIL
EDBIIRT1ARG
TOSE'E TOWER, ARGENTINA SQ, CORNER, TEHRAN, 1513835711
EDBIIRT1ARK
IMAM KHOMEINI, ARAK, 3813745638
EDBIIRT1AST
ASTARA
EDBIIRT1AWZ
AHWAZ
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.