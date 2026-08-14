EBSLSDK1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD
Detaily kódu Swift
ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD
OSMAN DIGNA FLOOR 4, BANK OF SUDAN
EBSLSDK1XXX
ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD
KHARTOUM
Banka ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD.
Pobočky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.