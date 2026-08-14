EBSLSDK1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD

Adresa pobočky

OSMAN DIGNA FLOOR 4, BANK OF SUDAN

Kód pobočky

EBSLSDK1XXX

Název banky

ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD

Město

KHARTOUM

EBSLSDK1XXX

Banka ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD.

Pobočky ELECTRONIC BANKING SERVICES CO. LTD

EBSLSDK1XXX

OSMAN DIGNA FLOOR 4, BANK OF SUDAN, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.