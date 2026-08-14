EBONSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EBONY NATIONAL BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EBONY NATIONAL BANK LTD

Adresa pobočky

EBONY BANK GND

Kód pobočky

EBONSSJBXXX

Název banky

EBONY NATIONAL BANK LTD

Město

JUBA

EBONSSJBXXX

Banka EBONY NATIONAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EBONY NATIONAL BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky EBONY NATIONAL BANK LTD.

Pobočky EBONY NATIONAL BANK LTD

EBONSSJBXXX

EBONY BANK GND, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.