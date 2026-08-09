DSIVIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

STREET 41 BUILDING 3, AL SADOUN

Kód pobočky

DSIVIQBAXXX

Název banky

DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

Město

BAGHDAD

DSIVIQBAXXX

Banka DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK.

Pobočky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK

DSIVIQBAXXX

STREET 41 BUILDING 3, AL SADOUN, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.