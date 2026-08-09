DSIVIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK
Detaily kódu Swift
DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK
STREET 41 BUILDING 3, AL SADOUN
DSIVIQBAXXX
DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK
BAGHDAD
Banka DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK.
Pobočky DAR ES SALAAM INVESTMENT BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.