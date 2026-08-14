DRKBRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DRESDNER KLEINWORT BENSON 000

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DRESDNER KLEINWORT BENSON 000

Adresa pobočky

PODSOSENSKY PEREULOK 30

Kód pobočky

DRKBRUM1XXX

Název banky

DRESDNER KLEINWORT BENSON 000

Město

MOSCOW

DRKBRUM1XXX

Banka DRESDNER KLEINWORT BENSON 000 není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DRESDNER KLEINWORT BENSON 000

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Pobočky DRESDNER KLEINWORT BENSON 000

DRKBRUM1XXX

PODSOSENSKY PEREULOK 30, MOSCOW, 103062

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.