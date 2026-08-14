DONORU2RXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC DONCOMBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC DONCOMBANK

Adresa pobočky

MIKHAILA NAGIBINA 32A

Kód pobočky

DONORU2RXXX

Název banky

PJSC DONCOMBANK

Město

ROSTOV-ON-DON

DONORU2RXXX

Banka PJSC DONCOMBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC DONCOMBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSC DONCOMBANK.

Pobočky PJSC DONCOMBANK

DONORU2RXXX

MIKHAILA NAGIBINA 32A, ROSTOV-ON-DON, 344068

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.