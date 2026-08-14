DONKRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RAKB 'DONHLEBBANK' OAO

Adresa pobočky

ST. SHAUMYAN 6 - ROSTOV-ON-DON

Kód pobočky

DONKRU21XXX

Název banky

RAKB 'DONHLEBBANK' OAO

Město

ROSTOV-ON-DON

DONKRU21XXX

Banka RAKB 'DONHLEBBANK' OAO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO

Najděte kódy Swift různých poboček banky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO.

Pobočky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO

DONKRU21XXX

ST. SHAUMYAN 6 - ROSTOV-ON-DON, ROSTOV-ON-DON, 344082

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.