DONKRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO
Detaily kódu Swift
RAKB 'DONHLEBBANK' OAO
ST. SHAUMYAN 6 - ROSTOV-ON-DON
DONKRU21XXX
RAKB 'DONHLEBBANK' OAO
ROSTOV-ON-DON
Banka RAKB 'DONHLEBBANK' OAO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO
Najděte kódy Swift různých poboček banky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO.
Pobočky RAKB 'DONHLEBBANK' OAO
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.