DOMORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MCB DOM-BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MCB DOM-BANK

Adresa pobočky

UL.SOVETSKAYA 19

Kód pobočky

DOMORUM1XXX

Název banky

MCB DOM-BANK

Město

DOMODEDOVO

DOMORUM1XXX

Banka MCB DOM-BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MCB DOM-BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MCB DOM-BANK.

Pobočky MCB DOM-BANK

DOMORUM1XXX

UL.SOVETSKAYA 19, DOMODEDOVO, 142005

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.