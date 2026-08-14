DOHBQAQAUSB

Detaily kódu BIC/Swift banky DOHA BANK

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Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Kataru přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

DOHA BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

DOHBQAQAUSB

Název banky

DOHA BANK

Město

MESAIEED

DOHBQAQAUSB

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

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Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.