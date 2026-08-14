DIGBRU31XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK
Detaily kódu Swift
OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK
NALCHIKSKAYA UL. 1A
DIGBRU31XXX
OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK
VLADIKAVKAZ
Banka OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK.
Pobočky OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK
DIGBRU31XXX
NALCHIKSKAYA UL. 1A, VLADIKAVKAZ, 362003
DONBRU21XXX
KARL MARX PROSPEKT 31/33, KAMENSK-SHAKHTINSKIJ, 347800
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.