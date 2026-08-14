DCZWZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED

Adresa pobočky

70 PARKLANE

Kód pobočky

DCZWZWH1XXX

Název banky

THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED

Město

HARARE

DCZWZWH1XXX

Banka THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED.

Pobočky THE DISCOUNT COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED

DCZWZWH1XXX

70 PARKLANE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.