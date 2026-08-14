DCLORU42XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Adresa pobočky

MAKSIMA GORKOGO 2/1

Kód pobočky

DCLORU42XXX

Název banky

DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Město

TYUMEN

DCLORU42XXX

Banka DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

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Pobočky DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

DCLORU42XXX

MAKSIMA GORKOGO 2/1, TYUMEN, 625048

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.