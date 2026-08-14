DCEDTGT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO)

Adresa pobočky

AVENUE DE LA PRESIDENCE

Kód pobočky

DCEDTGT1XXX

Název banky

DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO)

Město

LOME

DCEDTGT1XXX

Banka DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO)

Najděte kódy Swift různých poboček banky DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO).

Pobočky DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR TOGO)

DCEDTGT1XXX

AVENUE DE LA PRESIDENCE, LOME, 3210

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.