DCBRRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MERCEDES-BENZ BANK RUS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MERCEDES-BENZ BANK RUS

Adresa pobočky

LENINGRADSKY PROSPEKT 39A

Kód pobočky

DCBRRUM1XXX

Název banky

MERCEDES-BENZ BANK RUS

Město

MOSCOW

DCBRRUM1XXX

Banka MERCEDES-BENZ BANK RUS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MERCEDES-BENZ BANK RUS

Najděte kódy Swift různých poboček banky MERCEDES-BENZ BANK RUS.

Pobočky MERCEDES-BENZ BANK RUS

DCBRRUM1XXX

LENINGRADSKY PROSPEKT 39A, MOSCOW, 125167

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.