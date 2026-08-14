DCBKKPP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DAEDONG CREDIT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DAEDONG CREDIT BANK

Adresa pobočky

POTONGGANG HOTEL, SUITE 301

Kód pobočky

DCBKKPP1XXX

Název banky

DAEDONG CREDIT BANK

Město

PYONGYANG

DCBKKPP1XXX

Banka DAEDONG CREDIT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DAEDONG CREDIT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky DAEDONG CREDIT BANK.

Pobočky DAEDONG CREDIT BANK

DCBKKPP1XXX

POTONGGANG HOTEL, SUITE 301, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.