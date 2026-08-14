CVVCVEA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.

Adresa pobočky

AV. ABRAHAM LINCOLN CON 3ERA.AV

Kód pobočky

CVVCVEA1XXX

Název banky

CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

CVVCVEA1XXX

Banka CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A..

Pobočky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.

CVVCVEA1XXX

AV. ABRAHAM LINCOLN CON 3ERA.AV, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.