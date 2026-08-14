CVVCVEA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.
Detaily kódu Swift
CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.
AV. ABRAHAM LINCOLN CON 3ERA.AV
CVVCVEA1XXX
CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A..
Pobočky CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.