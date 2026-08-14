CVDBJOA102I

Detaily kódu BIC/Swift banky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

CVDBJOA102I

Název banky

CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK

Město

IRBID

CVDBJOA102I

Banka CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK.

Pobočky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK

CVDBJOA102I

IRBID, 21110

CVDBJOA102K

MUNICIPALITY STREET, KARAK, 11941

CVDBJOA1XXX

CVDB BUILDING PRINCE SHAKIR BIN, AMMAN, 11181

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.