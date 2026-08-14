CVDBJOA102I
Detaily kódu BIC/Swift banky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK
Detaily kódu Swift
CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK
CVDBJOA102I
CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK
IRBID
Banka CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK.
Pobočky CITIES AND VILLAGES DEVELOPMENT BANK
CVDBJOA102I
IRBID, 21110
CVDBJOA102K
MUNICIPALITY STREET, KARAK, 11941
CVDBJOA1XXX
CVDB BUILDING PRINCE SHAKIR BIN, AMMAN, 11181
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.