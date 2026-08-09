CRPUECE1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA

Adresa pobočky

DE MAYO S/N 24

Kód pobočky

XXX

Název banky

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA

Město

QUITO

CRPUECE1XXX

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 435,69 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 435,69 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Ekvádor

1. Chcete poslat peníze do země Ekvádor

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat USD příjemci v zemi Ekvádor.

2. Vyberte a pošlete USD

2. Vyberte a pošlete USD

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu USD, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA

Najděte kódy Swift různých poboček banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA.

Pobočky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA

CRPUECE1XXX

DE MAYO S/N 24, QUITO, 170135

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.