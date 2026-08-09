CREHECE1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA pomocí převodu přes Wise. Více informací
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA
ABDON CALDERON ENTRE 9 DE OCTUBRE
XXX
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA
CUMANDA
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 435,69 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 435,69 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Ekvádor
1. Chcete poslat peníze do země Ekvádor
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat USD příjemci v zemi Ekvádor.
2. Vyberte a pošlete USD
2. Vyberte a pošlete USD
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu USD, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA
Najděte kódy Swift různých poboček banky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA.
Pobočky COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.