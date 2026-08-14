CPIVJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO.

Adresa pobočky

ISSAM AJLUNI, SHMESANI

Kód pobočky

CPIVJOA1XXX

Název banky

CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO.

Město

AMMAN

CPIVJOA1XXX

Banka CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO.

Najděte kódy Swift různých poboček banky CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO..

Pobočky CAPITAL INVESTMENT AND BROKERAGE / JORDAN LTD. CO.

CPIVJOA1XXX

ISSAM AJLUNI, SHMESANI, AMMAN, 11194

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.