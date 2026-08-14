COSVRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK

Adresa pobočky

M.GORKOGO UL. 28/41

Kód pobočky

COSVRU21XXX

Název banky

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK

Město

ROSTOV-ON-DON

COSVRU21XXX

Banka JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK.

Pobočky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK

COSVRU21XXX

M.GORKOGO UL. 28/41, ROSTOV-ON-DON, 344082

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.