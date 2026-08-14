CORITDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD

Adresa pobočky

RUE DU COMMANDANT GALYAM NEGAL 2-6

Kód pobočky

CORITDNDXXX

Název banky

CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD

Město

N'DJAMENA

CORITDNDXXX

Banka CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD.

Pobočky CORIS BANK INTERNATIONAL TCHAD

CORITDNDXXX

RUE DU COMMANDANT GALYAM NEGAL 2-6, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.