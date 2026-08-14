COGKRUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Detaily kódu Swift
COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)
NIGNAYA KRASNOSELSKAYA 40/12
COGKRUM1XXX
COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)
MOSCOW
Banka COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY).
Pobočky COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.