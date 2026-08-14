COAZRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS'

Adresa pobočky

KIROVA UL. 33 - ARZAMAS, NIZHNY

Kód pobočky

COAZRU21XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS'

Město

ARZAMAS

COAZRU21XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS'.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS'

COAZRU21XXX

KIROVA UL. 33 - ARZAMAS, NIZHNY, ARZAMAS, 607220

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.